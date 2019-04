Bloger roku 2018 - finále je tu. Hlasujte a vyhrajte!

Anketa Bloger roku 2018 vrcholí, po nominacích je na řadě finále. Podpořte svého favorita a zároveň si s námi zasoutěžte o voucher v hodnotě 700,- Kč od partnera soutěže, Knihy Dobrovský.

Byli jste to právě vy - čtenáři, kdo v každé letošní kategorii nominoval do finále desítku svých nejoblíbenějších blogerů. A ne že by to někdy nebyl výběr překvapivý. Do finále neprošla například Marta Kučíková, blogerka desetiletí, která aktuálně dobývá nejen knižní, ale i televizní svět. Nedostal se tam ani mnohonásobný vítěz soutěže František Matějka a těsně před branami finále zůstal i dlouholetý bloger na iDNES.cz - Vladimír Kroupa, a to o jeden jediný hlas.

V kategorii Blogerka roku si přízeň nominujících vydobyla Kateřina Kaltsogianni, stejně jako loňská hvězda blogerského srazu Zdeňka Ortová, loňský Nováček roku Kateřina Karolová nebo stálice Karla Slezáková.

Mezi Nováčky roku se provařil a následně propsal Radek Pálka, zaujala vás i Češka žijící v USA - Denisa Sciortino.

Jako každý rok bylo možné v jednotlivých kategoriích nominovat tři blogery či blogerky, při hlasování tedy každý čtenář mohl vybírat hned z několika svých favoritů. Nekorektní hlasy jsme nezapočítali (i letos děkujeme hlasy, které recesisté věnovali našemu Infoblogu, na stupních vítězů však podle pravidel stanout nemůže, podobně jako blogery služebně staré téměř jako blog sám zkrátka do kategorie Nováček roku protlačit nelze). A teď už to podstatné: jak na to?

Ode dneška (tj. 08. 04. 2019) až do 22. 4. 2019 do půlnoci se pod každým blogem objeví tento obrázek:

Klikem na obrázek se dostanete přímo sem, tedy na blog, ze kterého můžete hlasovat pro své oblíbence.

Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE

Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE

Pro NOVÁČKA ROKU hlasujte ZDE

Těšit se můžete i na speciální kategorii, stejně jako loni totiž vyhlásíme Cenu redakce, tedy cenu tomu blogerovi, jehož vybrala administrace. Jen pro představu, každý z administrátorů nominuje svého favorita a zdůvodní proč. Poté probíhá standardní hlasování, vyhrává ten, kdo získá nejvíc hlasů. Loni to byl například náš milý kolega bloger Tomáš Vodvářka. Letošního vítěze ještě sami neznáme, hlasovat budeme ve stejné době, jako vy - čtenáři.

Jako v každé jiné soutěži je hlavní odměnou prestiž, nezapomínáme ale ani na hmatatelné ocenění. Tři vítězové v každé anketě dostanou hodnotné ceny a vítěz každé kategorie tradiční skleněné íčko. Myslíme i na hlasující, každý z těch, kdo hlasovali v nominacích i ve finále ankety, jde totiž do slosování a desítka vítězů se může těšit na vouchery v hodnotě 700,- Kč od partnera soutěže - Knihy Dobrovský.

K Blogerovi roku takřka neodmyslitelně patří i každoroční blogerský sraz. Tam slavnostně předáme ceny a potom uděláme vše proto, abyste si svůj každoroční večírek užili. Víme jistě, že bude zhruba v polovině května. Víme také, že bude ve stejné restauraci jako loni. A slibujeme, že přesný termín zveřejníme v dostatečném předstihu tak, abyste se stihli přihlásit. Kapacita totiž bude jako každý rok omezená. Nevíme jak vy, ale my se už fakt těšíme!

Hlasujte, bojujte, ucházejte se o hlasy, probuďte své čtenáře, finále začalo!

Vaše administrace