Videoreportáž: Jak se předávaly ceny Bloger roku 2018

Kolikrát jste v životě někomu řekli : “Já už musím ... “ a nebyla to pravda. Byla to jen výmluva, byla to jen sprostá lež. Přiznejme si to. Ruku na srdce, řekl jsem to mockrát. A ani jedno musím nemohu vzít zpět.

