Je dohlasováno. Blogerkou roku Šichtařová, blogerem Větvička. Nováčkem Denisa Sciortino

Další ročník ankety Bloger roku za námi. Tentokrát s žádným překvapením na konci ankety, o to větším ale v jejím průběhu. Laďa Větvička totiž "zabral" až za polovinou a delší dobu to vypadalo, že ho z trůnu sesadí Jaromír Šiša.

O vítězích ankety jste opět rozhodli Vy, čtenáři blogu iDNES.cz, a hlasů se opět sešlo v obou kolech ankety několik tisíc. Děkujeme, že jste hlasovali, a jako v minulých ročnících i letos vylosujeme desítku těch, kteří dostanou odměnu za to, že hlasovali v obou kolech ankety.

Že se stane blogerkou roku Markéta Šichtařová, o tom nebylo pochyb. Od začátku ankety ji zcela ovládla, i když zkraje Markétě "šlapala na paty" druhá v pořadí - loňský nováček roku Kateřina Karolová, která snad letos o postupu do finále věděla :). Bronzová pozice Karly Slezákové snad ani překvapující být nemůže. Karla bloguje už téměř pět let a po návratu z Itálie oslovuje své čtenáře stále častěji. Kompletní výsledky potom vypadají takto:

Blogerka roku 2018: Počet hlasů: Markéta Šichtařová 1210 Kateřina Karolová 532 Karla Slezáková 337 Zdeňka Ortová 257 Dana Tenzler 163 Kateřina Kaltsogianni 142 Zuzana Zajícová 132 Jitka Štanclová 113 Kateřina Lhotská 99 Radka Kielbergerová 92

Bloger roku 2018: Počet hlasů: Ladislav Větvička 1367 Jaromír Šiša 767 Petr Hannig 639 Tomáš Vyoral 349 David Vlk 306 Tomáš Vodvářka 293 Josef Nožička 257 Marek Valiček 158 Marek Trizuljak 123 Jan Pražák 96

Blogerem roku byl více než polovinu ankety Jaromír Šíša , než ale Laďa Větvička přidal plyn a aktivizoval své věrné čtenáře. Třetím v pořadí je potom bývalý prezidentský kandidát Petr Hannig , který "na bedně" znovu stanul poté, co se loni do finále neprobojoval. Kompletní výsledky vidíme níže:

Nováček roku je vždy velká neznámá, ostatně jde také o nové blogery, neokoukané. Loni se do přízně čtenářů probojovala letos stříbrná blogerka roku Kateřina Karolová, letos anketu vyhrála Češka žijící v Americe Denisa Sciortino. Aby také ne, 32 blogů a průměrná čtenost bezmála šest tisíc. Druhou pozici si tak říkajíc "pojistila" Kateřina Lhotská, třetím v pořadí je Lukáš Burget. Přehled prvních deseti míst následuje:

Nováček roku 2018: Počet hlasů: Denisa Sciortino 266 Kateřina Lhotská 149 Lukáš Burget 94 Radek Pálka 88 Adam Chadima 71 Jana Klenorová 66 Jaroslava Krnáková 59 Aleš Erber 48 Richard Peterka 45 Anna Novacek 36

No a stejně jako loni vyhlásíme i cenu redakce. Kdo to bude tentokrát, už víme, ale zatím neprozradíme. Znovu si jméno vítěze této administrátorské ankety necháme pro sebe a dozvíte se ho až na blogerském srazu. Tentokrát bylo hlasování administrace prakticky jednomyslné, ačkoliv jsme měli ve finální nominaci hned několik favoritů. Probojovali se tam například David Vlk Marek Trizuljak anebo Vladimír Kroupa , který je jedním ze (služebně) nejstarších blogerů. Přesně za měsíc bude aktivním blogerem už 11 let.

Jako každý rok hráli blogeři i o ceny. Letos vítězové dostanou ceny od partnera soutěže - Knihy Dobrovský, vítězové jednotlivých kategorií potom tradiční skleněná íčka. Nezapomínáme pochopitelně ani na hlasující, desítka vylosovaných dostane voucher v hodnotě 700,- Kč, taktéž od partnera soutěže - Knihy Dobrovský.

Všem vítězům srdečně gratulujeme a těšíme se, že se znovu setkáme v hojném počtu na oficiálním vyhlašování - blogerském srazu. Ten proběhne v polovině května znovu v restauraci Zubajda. Přesné datum samozřejmě upřesníme a přihlašovací formulář zašleme předem.

A nezapomeňte, vítězi jsou všichni, blogování zdar!

Vaši admini