Je dohlasováno, blogerem roku znovu Větvička, blogerkou Šichtařová. Nováčkem je Karolová

Libuse Palkova Funkční změny mužského mozku při pohledu na pivo Zdá se, že vědci nemají co dělat, anebo nevědí už co roupama, a tak zkoumají kde co. Na kalifornské univerzitě se například pustili do zkoumání toho, co s celkem normálním průměrným mužem udělá pohled na orosený půllitr. 7.5.2018 v 10:03 | Karma článku: 13.72 | Přečteno: 494 | Diskuse

David Lauda Jednorožec(pokračuje) Ovčáček se nutně potřeboval zbavit neviditelných pout a zmizet konečně z toho nezamřížovaného lágru, ovládaného esesáky v bílých polokošilích s usměvavým sluníčkem, natisknutým na srdci. Elektrický obojek už mu byl těsný. 7.5.2018 v 10:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Zuzana Zajícová Jak jsme pomocí Holanďanů dobyli Rudolfinum Někdy je to raz dva. Než se nadějete, stojíte na nejslavnějších hudebních prknech, co znamenají svět. No... tedy v naší kotlině určitě nejslavnějších. 7.5.2018 v 8:39 | Karma článku: 12.29 | Přečteno: 202 | Diskuse