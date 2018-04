Bloger roku 2017 - finále je tu. Hlasujte a vyhrajte!

Tradiční anketa Bloger roku má za sebou první, nominační fázi. Je tedy jasno, kdo se bude ucházet o mety nejvyšší. Hlasujte i vy a vyhrajte ceny s blogem iDNES.cz!

Do finále prošla z nominací už tradičně desítka nejúspěšnějších blogerů v každé kategorii. Druhá část soutěže startuje úderem dnešní deváté hodiny ranní a končí 2. 5. 2018 ve 23:30. Pro své favority můžete hlasovat v přímé anketě.

Stejně jako loni se nominovaní blogeři ucházejí o vaši přízeň ve třech kategoriích. Bloger roku , Blogerka roku a ti nejúspěšnější z nových blogerů soutěží v kategorii Nováček roku .

A stejně jako v nominační fázi bude pod každým blogem v čase hlasování zobrazena tato grafika:

Ta hlasující přivede sem a odtud už je možné hlasovat pro vašeho favorita.

Jako v každé soutěži i blogeři hrají o ceny - vítězové jednotlivých kategorií získají hodnotné ceny od pořadatele soutěže - blogu iDNES.cz.

Ceny však můžou dostat také ti, kdo nakonec rozhodnou, tedy hlasující. I pro desítku z nich jsou připraveny balíčky s cenami. Stačí hlasovat v obou fázích soutěže a být mezi vylosovanými.

Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE

Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE

Pro NOVÁČKA ROKU hlasujte ZDE

V jednotlivých kategoriích bylo možné nominovat tři blogery či blogerky, při hlasování tedy čtenáři mohli skutečně vybírat ze svých favoritů. Nekorektní hlasy, se kterými se čas od času setkáváme, jsme ale vyškrtli.

Letošní rok má navíc jedno specifikum: v kategorii Blogerka roku je ve finále hned jedenáct místo deseti blogerek, dvě z nominovaných totiž měly stejný počet hlasů.

Podobně jako loni se administrace rozhodla vyhlásit speciální cenu. Loni to byl Bloger (v tomto případě blogerka Marta Kučíková) desetiletí. Letos to bude Cena redakce. Chceme jí ocenit toho blogera, kterého jsme letos považovali obzvlášť přínosného pro blog. Kdo to bude, sami nevíme - i mezi administrátory probíhá nominační kolo a finální anketa. Kdo vyhraje, na to jsme sami zvědavi.

Nominační kolo Blogera roku odstartovalo ve čtvrtek 29. března a skončilo ve středu 11. dubna 2018. Finálové kolo startuje právě dnes a hlasovat bude možné až do 2. května 2018 23:30 hod. Blogerku/blogera/nováčka roku vyhlásíme po sečtení hlasů ve stejném týdnu, kdy soutěž skončí, stejně jako vítěze nebo vítězku Ceny redakce.

A jako každý rok se i letos můžete těšit na večírek spojený s předáváním cen a vyhlášení vítězů. Letos však večírek neproběhne bezprostředně po vyhlášení, ale až o měsíc později, tedy na začátku června. Místo a čas samozřejmě upřesníme.

Kostky jsou vrženy, hlasujte, ať zvítězí ti nejlepší, nejoblíbenější, prostě ti NEJ!

Vaše administrace