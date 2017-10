Pravda a láska prohrály? Blogeři komentují volby

Jak interpretovat volební výsledky? Proč utrpěla ČSSD tak drtivou porážku? A jak se pravděpodobně zformuje vládní koalice? Přečtěte si, co si o tom myslí blogeři iDNES.cz.

Jaroslav Čejka

Co bych teď udělal, být Andrej Babiš

Především bych koupil dvě bedny šampaňského a jednu z nich bych poslal Bohuslavu Sobotkovi a druhou Miroslavu Kalouskovi jako poděkování za své volební vítězství, protože jestli se o ně někdo opravdu zasloužil, byli to ti dva.





Pavel Vrba

To ale máme po volbách zděšení a můžeme si za to sami.

A obávám se, že nejen za ty letošní. Ty mě spíše utvrzují v názoru, že jen a jen sklízíme pomyslné ovoce z předcházejících let. A co je horší, společnost je rozdělena.



Jan Bartoň

Volby: Nikdo vítězi voleb neblahopřál

Zažil jsem už od roku 1990 mnoho svobodných voleb. Letošní výsledek je v mnoha směrech „revoluční“. Poražení vítězi voleb nedokázali - pokud jsem si všiml správně - ani poblahopřát, tak moc jim Andrej Babiš leží v žaludku.

(MAFRA / Michal Růžička)





Jiří Vosička

Chytré strany a blbí voliči...

Strany versus voliči - kdo je tady vlastně chytrý a kdo blbý??? Volby 2017 jsou výsledkem voličské beznaděje...





Martin Prášek

Vítejte občané v Koblihistánu...

Tento víken byl velmi zajímavý. Zatímci v pátek startoval v ospalém líném a dusném odpoledni právního státu, v neděli z vůle lidu končí v předvečer fašistické totality.



Petr Čejka

Z voleb rovnou do politické krize?

Máme po volbách, výsledek můžeme hodnotit mnoha způsoby - osobně jsem z něj velmi zklamán... Přesto přese všechno si dovolím překvapivou myšlenku - předčasné volby mohou být za rohem!



(MAFRA / David Neff)

Hatem Berrezouga

Ať jde pravda a láska do...

Blahopřeji většině českého národa k volbám. „ZDAR Tobě Česko! Ještě jedno jsi vzdoroval času zlobě, jak odolals věky bouřím všem!“





Robert Troška

Vítězové a poražení voleb 2017

Podíváme-li se na volební výsledky 2017 s devíti politickými stranami ve sněmovně, vidíme na jedné straně vítěze, supervítěze a na straně druhé poražené a jasně poražené. Volební výsledek je rozhodně velkým překvapením.







Oto Jurnečka

Nějak bylo, nějak bude a já myslím že takhle:

Zkusím trochu předcházet událostem a zaprognostikovat si jak dopadne povolební vyjednávání. Jsem přesvědčen, že řešení je blíž, než bychom z výroků zúčastněných hádali.





Jaroslav Chudáček

Češi, Moravané a Slezané si nezaslouží dobrou vládu

Včera a dnes proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Téměř 40% právoplatných voličů se neráčilo k volbám dostavit.





